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Siyaset HDP'den "Zillet"e bir ayar daha
Siyaset

HDP'den "Zillet"e bir ayar daha

CHP ve İP’in perde arkasındaki ortağı HDP, Millet İttifakı’na bir ayar daha verdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar, hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Meral Akşener'e adeta had bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 16:34:00 -
HDP'den "Zillet"e bir ayar daha

CHP ve İP’in perde arkasındaki ortağı HDP, Millet İttifakı’na bir ayar daha verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Söz veriyorum o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler" diyerek kof kabadayılık yapmasına tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız; sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren bir başka olayı gündeme getireceksiniz. Bunu yanlış buluyorum" dedi. PKK’nın yayın organı hüviyetindeki Mezopotamya Ajansı’na konuşan terör örgütünün siyasi kanadının eş başkanı Sancar, muhalefetin inkâr zihniyeti ve politikasından vazgeçmesi gerektiğini de dile getirerek “Muhalefet, HDP ile bir arada görünmeme yaklaşımıyla yüzleşmeli ve hesaplaşmalı” diye konuştu. 

Akşener'i de es geçmedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de ayar vermeyi unutmayan Mithat Sancar, "Sıkıştığı anda iktidarın çizdiği oyun sahasına geri dönmek bir zayıflıktır. İktidar bir oyun sahası çiziyor ve aktörleri çizdiği güvenlikçi ve militarist sahaya çekmeye çalışıyor. Siz eğer iktidarla onun oyun sahasına girerek mücadele etmeyi kabul ederseniz, oradan hırpalanarak çıkmanız neredeyse imkansızdır. Bu yalpalamalar, inandırıcılık ve güven konusunda maalesef önemli sıkıntılar yaratıyor" ifadelerini kullandı.

 

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