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Medya HDP’den o festivale skandal tepki! Rezilliğe bakın hele
Medya

HDP’den o festivale skandal tepki! Rezilliğe bakın hele

Yeniakit Publisher
2023-07-04 12:04:00 -
HDP’den o festivale skandal tepki! Rezilliğe bakın hele

Bir dönem teröristlerin yuvası olan Cilo Dağı'nda festival düzenlenmesi HDP'lileri kızdırdı. Eski HDP milletvekili ve HDP İstanbul il Eş Başkanı Ferhat Encü, “Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar. Bazıları da buna ortak oluyorlar” dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 400 rakımdaki İkiyaka Dağları’nda gerçekleştirilen ‘5. Cilo Fest’ 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

İkiyaka Dağları’nda yapılan 2 günlük Cilo Fest’te; rafting, kano, bisiklet, trekking, dalgıçlık, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, kampçılık, snowboard, flayboard gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Eğlenceli anların yaşandığı festival terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olmakla suçlanan HDP'yi rahatsız etti.

Renkli görüntülere sahne olan festivale skandal tepki HDP'den geldi. Bu tepkilere yazısında yer veren tv100 yazarı Fuat Uğur, şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Cilo’daki festivalin görüntülerini biosunda Journalist yazan Medine Mamedoğlu adlı kişi paylaşmış. Sat buzul gölü kenarındaki festivalde bir şarkıcı “Makaram sarı bağlar” adlı türküyü söylüyor, festivale katılanlar da halay çekip eğleniyor.

Fakat paylaşımcının yazdıklarındaki son cümle niyeti belli ediyor:

“Şu görüntüye dahi baksak bazı şeylerin amacını anlarız. Halkın dağları kimlere peşkeş çekiliyor!”

“Halkın dağları” imiş. Peşkeş çekiliyormuş. O dağların sahipleri zaten orada. Evvelden PKK’lı teröristlere peşkeş çekiliyordu ve ellerinden alındı. Sıkıntısı bu belli. Çünkü PKK’nın kuyrukçusu etnik faşistler tarafından işgal edilmişti, şimdi gerçek sahipleri orada eğleniyor.

Eski HDP milletvekili ve HDP İstanbul il Eş Başkanı Ferhat Encü ise “Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar. Bazıları da buna ortak oluyorlar” diye yazarak hem insanların eğlencesini “Rezillik” diye aşağılıyor hem de festivale katılanları suçluyor…

Aslında rezillik bu kafada.

Faşistlik de bu bakış açısında.

Vatandaş da cevaplarını vermiş tabii. Biri “Ne güzel eğleniyor benim halkım bitsin artık kan ve gözyaşı teröre harcanan para ile halk lüks içinde yaşardı anlayın artık!” diye yazmış ama Medine Hanım bu cevabı alakasız bulmuş ve sonra da eklemiş, “Sonra profilinizde ülkücü yazısını görünce anlam verdim” diye “teşhis”i koymuş.

Etiketçi sıfatsız kendisini gizleyecek kadar korkak çünkü. O yazmıyor profiline ne olduğunu. Ama biz biliyoruz bu “halkın dağları” tanımının nereye ait olduğunu."

 

 

 

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Yorumlar

KARADAGLI

EGER HDP= ABD TEPKI VERIYORSA DUNYANIN EN GUZEL ISINI YAPMISIZ DEMEKTIR TURKIYENIN EN BUYUK DUSMANI ABD NIN TA KENDISIDIR EN GELISMIS UYDU ABD DE VAR UZAYDAN GORUYOR NEREDE PETROL VAR "KARA LEKE" OLARAK GORUNUYOR TRUMP GRONLAND I MUHTESEM DOGASI ICIN SATIN ALMAK ISTEMEDI GRONLAND PETROL DOLU BIR BOLGE TURKIYEDE OYLE OLDUGU ICIN TERORISTLERI DOLDURDU ORAYA HDP YI VE SAHIBI OLAN ABD YI DAHA COK RAHATSIZ ETMEK DILEGI ILE "CILO FEST" HAYIRLI OLSUN

Mehmet KOZANOĞLU

Ya konusuyon boş konusuyon o askerimi polisimi kundaktaki bebeğe ve vatandaşımızı şehit eden hain ve kalleş pkk tabi hainler işinize gelmedi rezillik oluyo hadi ordan allahın izniyle hepiniz sarı torba olacaksınız leş pkk
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