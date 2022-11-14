HDP'den mi korkuyorsunuz? 6'lı masa bir defa bile PKK diyemedi!

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6'lı masanın 8. toplantısı DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yaklaşık 8 saat süren toplantıdan sonra 6 parti tarafından ortak bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, İstiklal'deki hain terör saldırısı kınansa da PKK terör örgütünün adı bir defa bile anılamadı.

HDP'den korktukları düşünülen 6'lı masanın hain terör saldırısına ilişkin açıklaması şöyle:

Altılı Masa olarak, liderler buluşmalarının ikinci turunun ikinci toplantısında DEVA Partisi ev sahipliğinde bir araya geldik. Toplantımızın başında yaptığımız özel açıklamada vurguladığımız gibi dün İstanbul Taksim’de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.