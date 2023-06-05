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Siyaset HDP'den LGBT'lilere şirinlik!
Siyaset

HDP'den LGBT'lilere şirinlik!

Yeniakit Publisher
2023-06-05 23:52:00 - 2023-06-06 00:15:46
HDP'den LGBT'lilere şirinlik!

HDP/Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, LGBT sapkınlığına destek vereceklerini açıkladı.

Terör sevici HDP'nin Yeşil Sol Parti adıyla girdiği seçimde İstanbul Milletvekili olan Kezban Konukçu, sapkınlığa destek sözü verdi.

HDP/Yeşil Sol Parti'nin seçim öncesi vaatlerinde yer alan "LGBT'lilere yasal güvence" 7'li masanın sandığa gömülmesiyle çöp oldu.

Kürt vatandaşlar üzerinden sözde hak savunuculuğuyla bölücü faaliyetlere zemin hazırlayan HDP'liler, şimdi de LGBT bataklığına düşen bireyler üzerinden kargaşa peşinde koşuyor.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, LGBT lobisine şirinlik yaptığı mesajında, "Kürt halkının varlık mücadelesinin nasıl yanında olduysak, LGBTİ'lilerin de varlık ve haklar mücadelesinin yanında olacağız." dedi.

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