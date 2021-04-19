HDP'den Kobani olayları kitapçığı: Sırtını terör örgütlerine yaslayanları akıl dışı söylemlerle savundular!

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Hesap günü yaklaşan HDP'liler, kamuoyunu yanıltma çabalarını sürdürürken, '2014 Kobanî Protestolarında Aslında Ne Oldu? / Yalanlar-Gerçekler' başlıklı bir kitapçık hazırladı.

'Herşey Kobani içindi'

PKK sevici HDP'lilerin, 26 sayfadan oluşan kitapçığında, "Türkiye’de yaşayan Kürt halkı ve demokrasi güçleri başta olmak üzere, milyonlarca insan Kobani'deki vahşete dur demek için, eylül ayının sonlarına doğru sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladı. Bu gösterilerin hedefi ise Kobanî kentinin kendini savunması amacıyla yapılacak desteğin sağlanması için tek güzergâhın Türkiye üzerinden geçtiği gerçeğinden hareketle, hükümetin gerekli adımları atmasını elde etmekti. Aynı günlerde birçok siyasi parti, sivil toplum örgütü ve inisiyatif, IŞİD’in Kobanî kuşatmasına karşı bildiriler yayınladı. Eylül ayında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar Türkiye’nin birçok kentinde yaşanan dayanışma ve destek gösterilerinde, herhangi bir ölüm ve yaralanma olayı gerçekleşmedi." denildi.

HDP'liler gerilimi durudurmak için çağrı yapmış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı kitapçıkta, "Erdoğan'ın, müjde verir gibi, 'Kobanî düştü düşecek' sözlerinden sonra, Muş Varto’da polisin protestocuları otomatik silahlarla taraması neticesinde 25 yaşındaki Hakan Buksur katledildi." ifadeleri kullanıldı. HDP'lilerin gerilimi durdurmak için çağrı yaptığının iddia edildiği kitapçıkta, şunlar söylendi:

Şiddetten 'iktidarı' sorumlu tutacak kadar akıllarını yitirdiler!

"Gösterilerde devlet şiddetinin yaygın olarak kullanılması sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve kamu/özel bina ve işyerlerine yönelik saldırıların artması nedeni ile başta HDP olmak üzere, STK’lar ortamın sakinleşmesini sağlamak, gerilimi durdurmak amacıyla çağrılar yaptı. IŞİD’in saldırılarını müjdeler gibi duyuran ve ardından sokakta saldırılarının yaygınlaştırılmasına, şiddetin büyümesine ve yaygınlaşmasına zemin hazırlayan siyasi iktidardır. O dönem hem Kobani’de yaşananlara karşı iktidarın izlediği tutum hem de IŞİD saldırılarına gösterilen tepkilere yönelik kamu görevlilerinin tutumu, 6-8 Ekim’de yaşananlardan iktidarın sorumlu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

Hiçbir bağlayıcılığı olmayan AİHM'e sığındılar!

HDP'lilerin kendilerini aklamak için hazırladığı kitapçıkta, hiçbir bağlayıcılığı olmayan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı da yer aldı: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, HDP’nin Kobani protestolarına dair hiçbir sorumluluğunun olmadığına işaret eden tarihi bir karar verdi. Ancak iktidar kara propagandaya devam ediyor. Peki, gerçekte ne oldu? İktidarın, iktidar medyasının halktan gizledikleri nelerdi ve neden gizlediler?"

APO'nun heykelini dikmek isteyenleri akıl dışı ifadelerle savundular!

HDP'liler, hazırladıkları kitapçıkta, sırtını terör örgütlerine yaslayanlarla, APO'nun heykelini dikme hayali kuranları, akıl dışı ifadelerle savundu: "6-8 Ekim İddianamesinde yargılananlarla ilgili, 6-8 Ekim 2014 protestoları ile ilgili doğrudan bir bağ kurulmamaktadır. O dönemde Türkiye genelinde protestolarda yaşananlar listelenmektedir. Milletvekili olanların mitinglerde ve seçim çalışmalarında yaptıkları konuşmalar, basına verdikleri demeçler ve milletvekilliği dokunulmazlığı kapsamındaki konuşmaları iddianameye alınmıştır."