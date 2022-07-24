HDP'den İYİ Parti'yi kızdıracak açıklama

Siyasette muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belirsizliği devam ediyor.

6'lı masa ve onu dışarıdan destekleyen HDP'nin adı geçen isimlere karşı tutumları ise bu durumun temel nedeni.

Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz adlı YouTube kanalında 'zor ama yine de sor' programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu konudaki sorulara cevap verdi.

Buldan, Türkiye'nin bir kadın cumhurbaşkanına ihtiyaç duyduğunu söyleyince Çağlayan bu durumda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in en yakın aday olduğunu hatırlattı.

HDP'li Buldan bunun üzerine Akşener'in adaylığına sıcak bakmadığını ifade etti.

Buldan, "Meral Akşener'in cumurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor Türkiye'yi yönetecek kadının.

Ben elbette Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar ancak durduğu çizginin ve anlayışının, yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.