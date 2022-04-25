HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen'den flaş hamle! O partiyle birleştiler

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen öncülüğünde kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi ile Demokratik Sol Parti ak güvercinli logo yüzünden karşı karşıya gelmişti. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) DSP’nin itirazını oy çokluğu ile kabul etmesi sonrası parti logosunu değiştireceklerini açıklayan Ayhan Bilgen, hafta sonu yapılan toplantıda karar verilen yeni logoyu kamuoyuna duyurdu. Bilgen, yeni parti logosunu sosyal medya hesabından “Her dem yeniden doğarız” ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye’nin Sesi Partisi’ni DSP ile karşı karşıya getiren logo krizinin ardından Ayhan Bilgen’in açıkladığı yeni parti logosunun bu kez de Türkiye Altın Çağ Partisi'yle birebir aynı olması dikkat çekti. Ancak Ayhan Bilgen, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda Altın Çağ Partisi yetkililerinden birlikte hareket etme konusunda teklif aldıklarını ve ilerleyen süreçte birleşeceklerini söylemişti.

Türkiye Altınçağ Partisi ile birleştiler

Bilgen akşam saatlerinde attığı tweette durumu "Türkiye Altınçağ Partisi bugün yaptığı toplantıda Türkiye'nin Sesi Partisi ile birleşme kararı alarak büyük bir fedakarlık gösterdi. Biz de yasal süreci tamamlayarak buluşan iki el biçimindeki Anka kuşunu amblem olarak tercih edeceğiz." diyerek açıkladı.