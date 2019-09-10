HDP'den Demirtaş kararına ilk yorum

Silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz eden savcının yeniden tutuklama talebi bir üst mahkemece reddedildi. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını yerinde görerek Demirtaş'ın yeniden tutuklanma talebini reddetti. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, verilen kararla ilgili konuştu.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu kararın emsal olduğunu iddia ederek, "Selahattin Demirtaş’ın tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi. Demirtaş’ın tahliye kararı Figen Yüksekdağ başta olmak üzere, diğer seçilmiş arkadaşlarımız İçin emsaldir. " dedi.

Ne olmuştu?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından tutuklu olarak yargılanıyordu.