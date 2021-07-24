HDP’den çantada keklik açıklaması! Ortağı CHP’ye rest çekti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ardından HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan da muhalefete mesaj geldi. 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmeler yapan Erol Katırcıoğlu muhalefete seslendi. "Kürt sorunu konuşamayan muhalefet, iktidara gelince nasıl demokrasi çıtasını yükseltecek? Bırakın onu HDP ile gözükmekten korkan bir muhalefetin iktidarı alma ihtimali çok fazla değil" dedi.

Katırcıoğlu: nasıl biri olacak ikna olmamız lazım

Katırcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimine dair de mesaj verdi. "Biz HDP kilit partiyiz. Nasıl bir cumhurbaşkanı olacak bizim ikna olmamız ile ilgili ve katkımız ile ilgili" diye konuştu.

"Biz çantada keklik değiliz, CHP bunu bilmeli"

HDP'li Katırcıoğlu, Millet İttifakı cephesinden yapılan "HDP'nin katılma talebi yok" açıklamalarına da göndermede bulundu ve "Bizim talebimiz önemli mi? Siz demokrasi çıtası diyorsanız Kürtlere ilişkin bir şey demeden nasıl olacak. Sanki bizim oylarımız da doğrudan CHP'ye gidecekmiş gibi algılıyorlar. Hayır öyle bir şey olmayacak. Biz çantada keklik değiliz. Bunu CHP bilmeli. Bir an önce iktidara aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelince Kürtlerle ilgili ne yapacağını söylemesi lazım" mesajı gönderdi.

Skandal sözleri hatırlandı

HDP'li Katırcığlu daha önce katıldığı bir programda da tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. "Bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına nasıl mesafe koyabiliriz ki? PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor. Bizim seçmenlerimizin çocukları, akrabaları dağa çıkmışlar ve PKK’yı kurmuşlar" demişti.