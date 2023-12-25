HDP/DEM Parti yönetiminden dalga geçer gibi kongre savunması!

Türkiye 12 şehidine ağlarken, DEM Parti de eş zamanlı olarak harekete geçti.

DEM Parti milletvekilleri tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan için "serbest bırakın" çağrıları yapıldı.

Öte yandan DEM Partili gençler dün Diyarbakır'da kongrede, öldürülen PKK'lı teröristler için, "Şehitler ölmez" sloganları attı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, dünkü kongrede gözaltına alınan terör yandaşları üzerinden iktidarı hedef aldı.

Teröristbaşına "özgürlük" isteyip, PKK'lı teröristlere "şehit" diyen DEM Partililer şu açıklamayı yaptı:

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Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan yaptığı konuşmada Kürt sorununun demokratik çözümü ve acıların son bulması için her türlü sorumluluğu almaya ve fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu ısrarla ifade etmiştir. Buna karşın kongremiz karanlık çevrelerce hedef gösterilmiş, Adalet Bakanı'nın talimatı ile soruşturma başlatılmış ve iktidarın denetimindeki kolluk, genç arkadaşlarımıza saldırarak sokak ortasında işkence yapmıştır. En az 60 arkadaşımız işkence edilerek gözaltına alınmıştır. Gençlere yapılan işkenceyi en güçlü şekilde kınıyoruz. Kongremizi hedef gösteren ve arkadaşlarımıza işkence ederek gözaltına alan bu organize saldırının temel amacı, Kürt sorununa demokratik çözüm ve barış isteyenleri sindirmeye, korkutmaya yöneliktir.

Bizler yaşanan acılardan yüreği yanan herkesi iktidarın çatışmaları ve ölümleri körükleyen bu yaklaşımına karşı tavır almaya çağırıyoruz. Genç arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. İktidar şunu unutmamalı ki, biz bedeli ne olursa olsun bu ülkede barışın gerçekleşmesi ve Kürt sorununun demokratik çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ölümlerin önüne geçeceğiz, mutlaka biz kazanacağız.