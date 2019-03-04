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HDP, 'Zillet ittifakı' lehine adaylarını geri çekiyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, batıdaki bazı illerde belediye başkan adaylarını İYİ ve CHP'nin adayları lehine geri çekme kararı aldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 07:38
HDP, 'Zillet ittifakı' lehine adaylarını geri çekiyor

HDP Muğla’da büyükşehir belediye başkan adayı dahil olmak üzere Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula İlçelerinde; Manisa’da ise Alaşehir, Soma ve Saruhanlı İlçelerinde gösterilen belediye başkan adayları geri çekiliyor.

Manisa adayı geri çekilmedi

Manisa büyükşehir belediye Başkan adaylığı ise devam ediyor. Denizli’de ise Pamukkale İlçe belediye başkan adayı geri çekiliyor.

HDP’den konuya dair yapılan açıklamada, 'AK Parti-MHP bloğunu ülkenin doğusunda da batısında da olabildiğince geriletilmesi' politikası gereği bu kararın alındığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 07:38
  1. Muğla
  2. Manisa
  3. Denizli
  4. HDP
  5. CHP
  6. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • AndızAndız21 dk önce
    Bize niye söylüyorsunuz, PKK ile "sonuna kada" mücadele ettiğini söyleyip mecliste maaş ödeyen iktidara söyleyin.

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