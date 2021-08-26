  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kabil Havaalanı bölgesinde patlama!
Macron'un verdiği tarih ülkeyi karıştırdı
İşgal altındaki Filistin'de vakalar artıyor
Afganlar Pakistan sınırına akın etti!
Siyaset HDP yine halkı galeyana getirmeye çalışıyor!
Siyaset

HDP yine halkı galeyana getirmeye çalışıyor!

Her fırsatta halkı sokağa dökmeye çalışan PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin sözde Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşmasında yine halkı galeyana getirmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 16:40:00 -
HDP yine halkı galeyana getirmeye çalışıyor!

YENİ AKİT / ANKARA

HDP Kadın İl Eşbaşkanları toplantısında konuşan sözde Eş Genel Başkan Pervin Buldan yaptığı konuşmada bebek katili Abdullah Öcalan’a özgürlük istedi.

Ayrıca Buldan, ülkenin bugün için karşı karşıya olduğu en temel sorunlardan birinin Kürt sorunu olduğunu söyleyerek “İktidarın İmralı’da Sayın Öcalan’a karşı uyguladığı tecrittir” ifadelerini kullandı.

Son olarak Buldan, sözde Tecrit’in, Türkiye’yi kilitlediğini vurgulayarak, halkı da kuşattığını belirtti. “Toplumun tüm kesimleri İmralı’daki tecride karşı ortak tavır almalıdır” diyen Buldan, söz konusu söylemi ile halkı galeyana getirmeye çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay