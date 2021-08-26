HDP yine halkı galeyana getirmeye çalışıyor!

YENİ AKİT / ANKARA

HDP Kadın İl Eşbaşkanları toplantısında konuşan sözde Eş Genel Başkan Pervin Buldan yaptığı konuşmada bebek katili Abdullah Öcalan’a özgürlük istedi.

Ayrıca Buldan, ülkenin bugün için karşı karşıya olduğu en temel sorunlardan birinin Kürt sorunu olduğunu söyleyerek “İktidarın İmralı’da Sayın Öcalan’a karşı uyguladığı tecrittir” ifadelerini kullandı.

Son olarak Buldan, sözde Tecrit’in, Türkiye’yi kilitlediğini vurgulayarak, halkı da kuşattığını belirtti. “Toplumun tüm kesimleri İmralı’daki tecride karşı ortak tavır almalıdır” diyen Buldan, söz konusu söylemi ile halkı galeyana getirmeye çalıştı.