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Siyaset HDP-Yeşil Sol Parti... Yerel seçime de isim değiştirip gireceklermiş!
Siyaset

HDP-Yeşil Sol Parti... Yerel seçime de isim değiştirip gireceklermiş!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 17:37:00 -
HDP-Yeşil Sol Parti... Yerel seçime de isim değiştirip gireceklermiş!

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, eylül ayında düzenlenecek parti kongresinde yeniden isim değiştireceklerini söyledi.

2023 seçiminde yaşanan hezimetten sonra HDP'deki değişim süreci devam ediyor.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Artı TV'de konuştu.

"Eylül ayında olağan üstü büyük kongremizi yapacağız. O kongreyi yapmakla birlikte hem parti yönetiminde, hem eş başkanlarda bir değişim ortaya çıkacak." diyen Oluç, "Parti tüzüğünde değişiklikler olacak. Kongre delegasyonu aksi yönde bir tavır göstermezse parti isminde bir değişiklik olacak ve yerel seçim çalışmalarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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