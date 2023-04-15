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Siyaset HDP Sözcüsü Esengül Demir'den açık tehdit: Demirtaş'ın hesabını soracağız!
Siyaset

HDP Sözcüsü Esengül Demir'den açık tehdit: Demirtaş'ın hesabını soracağız!

Yeniakit Publisher
2023-04-15 01:40:00 - 2023-04-15 01:42:46

Kılıçdaroğlu ile kapalı kapılar ardından pazarlık yaparak Millet İttifakı'ndan cesaret bulan HDP, hadsizce açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. HDP Sözcüsü Esengül Demir, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş için 'hesap soracağız' diyerek tehditler savurdu.

6-8 Ekim olayları için müebbet hapis istemi ile mütalaası açıklanan Demirtaş hakkında konuşan HDP Sözcüsü Esengül Demir, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş için "hesap soracağız" diyerek tehdit mesajı yayınladı.

HDP ile 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ı serbest bırakacağız" vaadinden güç alan HDP Sözcüsü Demir, "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklanan Selahattin Demirtaş için tehditler savurdu.

Yasin Börü ve onlarca kişinin ölümünden tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Demirtaş için 'siyasi yol arkadaşlarımız' diyen Demir, terör iltisaklı kişileri unutmayacaklarını ifade ederek, Selahattin Demirtaş için de hesap soracaklarını söyledi.

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