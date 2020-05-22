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HDP Sözcüsü Ebru Günay'ın haftalık basın toplantısı:

"Diliyorum ki Ramazan Bayramı Türkiye ve tüm Ortadoğu halkları ve toplumları için barış ve kardeşliğe, dünyada ise herkesin mücadele ettiği pandeminin bitmesine vesile olur"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:15:51 -
HDP Sözcüsü Ebru Günay'ın haftalık basın toplantısı:

ANKARA (AA) - HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Diliyorum ki Ramazan Bayramı Türkiye ve tüm Ortadoğu halkları ve toplumları için barış ve kardeşliğe, dünyada ise herkesin mücadele ettiği pandeminin bitmesine vesile olur." dedi.

Günay, partisinin sosyal medya hesapları üzerinden haftalık olağan basın toplantısını yaptı.

Bu sabah Diyarbakır'da MYK üyesi ve örgütlenme komisyonu eş sözcüsü Özlem Gündüz, DBP önceki dönem eş genel başkanı Mehmet Arslan, Rosa Kadın Derneğinin başkan ve üyelerinin gözaltına alındığını belirten Günay, bu isimlerin bir an önce serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.

Siirt ve Iğdır belediye başkanlarının da görevden alınmasıyla kayyum atanan HDP'li belediye sayısının 51'e çıktığını vurgulayan Günay, "Halkımız Türkiye'nin dört bir yanında kayyumu kabul etmediğini yüksek sesle ifade etti." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim yasasını değiştirmekten söz ettiğine dikkati çeken Günay, yapılmak istenen değişiklikle muhalefetin tasfiyesinin amaçlandığını savundu. Günay, "Erken de yapsalar zamanında da yapsalar geç de yapsalar ilk seçimde kaybedecekler. Bunun farkındalar, bunun çırpınışları içerisindeler." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nın barış, kardeşlik ve salgının bitmesine vesile olmasını temenni eden Günay, şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Diliyorum ki Ramazan Bayramı Türkiye ve Ortadoğu halkları ve toplumları için barış ve kardeşliğe, dünyada ise herkesin mücadele ettiği pandeminin bitmesine vesile olur."



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