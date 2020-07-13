HDP Şanlıurfa Milletvekili Sürücü:

TBMM (AA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık güvenceleri sorunu var. Bu noktada çok hızlı düzenlemeler yapılmalıdır." dedi.

Sürücü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde birçok cezaevinde tutuklu ve hükümlülere insanlıkla uyuşmayan koşulların dayatıldığını, bu durumun halen devam ettiğini ileri sürdü. Sürücü, pandemi sürecinde cezaevlerinde hasta ve çocuklu olanların tahliye edilmediğini, hijyen koşullarının da sağlanmadığını savundu.

Cezaevlerinin halinin ülkenin utanç tablosu olduğunu söyleyen Sürücü, "Bize son olarak Şanlıurfa T Tipi Cezaevindekilere su verilmediği bilgisi ulaştı. Bu cezaevi yapıldığı günden beri su sorunuyla gündemde. Özellikle yaz aylarında içme suyu bile bulamıyor. Adalet Bakanlığı bir an önce cezaevindeki su sorununu çözmeli ve buradakilerin yaşam koşullarını düzeltmelidir." diye konuştu.

Şanlıurfa'daki tarımsal sorunları da dile getiren Sürücü, her yıl Şanlıurfalı binlerce tarım işçisinin ülkenin dört bir yanına mevsimlik işçi olarak gittiğini, bölge insanı için Şanlıurfa'da istihdam alanları açılmasını, bölgenin topraklarının işletilmesi gerektiğini ifade etti.

Sürücü, "Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık güvenceleri sorunu var. Bu noktada çok hızlı düzenlemeler yapılmalıdır. Tarım işçilerinin gittiği kentlerde belediyelerin ve valiliklerin sağlık, barınma ve hijyen koşullarını tesis etmeleri gerekir. İnsanca çalışma ve yaşam koşulları zaman kaybedilmeden sağlanmalıdır." dedi.