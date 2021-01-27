HDP, PKK’nın tâ kendisidir!

Teröre karşı büyük bir mücadele yürüten kolluk kuvvetlerinin savcılık izniyle girdiği HDP’nin her il ve ilçe teşkilatında polis kamerasının kadrajına giren görüntüler, HDP’nin terörle arasına hiçbir mesafe koymadığını gözler önüne seriyor. Kimi il ve ilçe örgütlerinin duvarlarında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları yer alırken, kimisinde ise askerimize kurşun sıkan alçakların resimleri boydan boya duvarları süslüyor. Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin söyledikleri de HDP’nin eli kanlı örgüt için yaptığı insan kaçakçılığını ifşa ediyor. Diyarbakır annelerinden İmmihan Nilifırka’nın, “Biz niye buradayız. Evlatlarımız HDP tarafından kaçırıldığı için. Burası Kandil'in başkenti, bütün çocuklar bu binaya getirildikten sonra dağa götürüldü” ifadeleri hafızalardaki tazeliğini koruyor. HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Celil Begdaş’ın “Benim oğlum bu binanın gençlik yapılanma odasından dağa gitti. Arka kapıdan götürdüler. Çocuğumun montu en son burada görüldü” ifadeleri de kirli ilişkiyi deşifre ediyor.

Parti binası değil hücre evi

Kimin milletvekili olacağına terör örgütünün karar verdiği, evlerini teröristlerin buluşma noktalarına çeviren ve terörist cenazelerini de kaçırmayan bu milletvekillerinin aranan teröristlerle samimi ilişkileri de hemen her dava dosyasına giren delillerle ortaya dökülüyor. Son olarak İstanbul Esenyurt ilçe binasına yapılan baskında ele geçirilen materyaller ve duvarlarda asılı olan terörist fotoğrafları, parti teşkilatından ziyade hücre evi görüntüsünü andırıyor. Kamuoyundan gelen ‘terörle aranıza mesafe koyun’ çağrılarına kulak tıkayan HDP, bugün varılan noktada bizzat terör örgütünün kendisi gibi hareket ediyor.

Uzmanlar ise HDP ile PKK arasında hiçbir farkın olmadığına işaret ediyor.

Ha PKK, ha HDP!

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin HDP’nin PKK’nın kendisi olduğunu tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çeken Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “HDP’nin PKK olduğunu görmek isteyen Diyarbakır annelerinin çadırına baksın. Oradaki annelerin, babaların söylemlerine kulak versin. Çocukların kimliklerinin, elbiselerinin nasıl HDP il binasından çıktığını anlatıyorlar. Zaten HDP de terör örgütü ile farkının olmadığını gizlemiyor. HDP’nin başındaki terörist Selahattin Demirtaş’ın da birlikte resimleri olduğu dağdaki teröristlerden bir farkı yok” dedi.

HDP’ye jübile şart

Siyaset bilimci Ercan Çifci ise şunları söyledi: “HDP Esenyurt Başkanlığında çekilen videoda görüldüğü gibi HDP binaları, gençlerin militarist anlamda ideolojik eğitimden geçtiği, uygun görülenlerin dağa kaldırıldığı, bir kısmının şehir içi terör için eğitildiği yerler haline gelmiştir. Öyle rahatlar ki duvarlar terör karargâhı gibi poster ve terör örgütü sembolleri ile donatılmış. Bugün yapılması gereken HDP’ye muhteşem bir jübile yapmak ve devleti tehdit eden unsurların kapısına kilit vurmaktır.”

HDP Esenyurt yöneticileri terörden gözaltına alındı

HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın asılı bulunan afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için düzenlenen operasyonda emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K’yI “terör örgütüne üye olmak” suçundan yeniden gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait bez parçası, yasaklı yayın, bilgisayar ve dijital veriler ele geçirildi.