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Siyaset HDP önündeki aile sayısı 283 oldu
Siyaset

HDP önündeki aile sayısı 283 oldu

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti 957 gününde devam ederken, yeni katılan aile ile birlikte eylem yapan ailelerin sayısı 283 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 13:55:00 -
HDP önündeki aile sayısı 283 oldu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 957. gününe girerken, yeni katılan aile ile birlikte sayı 283 oldu. Diyarbakır’da 2015'te 18 yaşındayken kaçırılan Şeyhmus için gelen anne Seniha Kurt evlat nöbetindeki diğer aileler tarafından ellerinde bayrakla karşıladı.

Oğlunun terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve 7 yıldır haber alamadığını aktaran anne Kurt, "Oğlum için buraya geldim. Neredeysen gel, baban kahrından öldü. 7 yıldır kayıptır. Oğlumun nereye götürdülerse getirsinler. HDP kandırdı oğlumu. Ben oğlumu istiyorum öğrenciydi, okula gidiyordu. Oğlum doktor veya mühendis olacaktı. Babasız kaldık, kanser oldu babası öldü. Ben anneyim ciğerim yanıyor 7 yıldır, ben de hasta olmuşum" diye konuştu.

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