HDP Muş İl Başkanı gözaltına alındı! Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da yer aldığı 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, İl Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.