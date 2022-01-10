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Gündem HDP mitinginde PKK sloganı! Tutuklandı
Gündem

HDP mitinginde PKK sloganı! Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde terör örgüyü PKK'yı övücü sloganlar atan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 18:25:00 -
HDP mitinginde PKK sloganı! Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün düzenlenen HDP'nin miting dağılımı sırasında terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar atan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında dün düzenlenen HDP mitinginde polis ekiplerinin güvenlik tedbirleri sırasında alana girmek isteyen şahıslara detaylı üst araması yapıldı.

Terör örgütünü övücü sloganlar attı

Mitingin dağılımı sırasında alan dışına çıkan kalabalık grup içerisinden terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar attığı belirlenen S.N. isimli şahıs da gözaltına alındı. Daha öncede benzer konulardan kaydı bulunduğu tespit edilen N.S. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevine gönderildi

Yapılan işlemlerinin ardından zanlı N.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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