HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara’ya giden HDP’li kadın milletvekilinin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Bu açıklamayı ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.