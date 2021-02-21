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Aktüel HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı
Aktüel

HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 09:29:00 -
HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara’ya giden HDP’li kadın milletvekilinin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Bu açıklamayı ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

 

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