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Siyaset HDP 'kız okulları' projesini hedef aldı!
Siyaset

HDP 'kız okulları' projesini hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 21:47:00 -
HDP 'kız okulları' projesini hedef aldı!

Gazete Duvar'a konuşan Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 'kız okulu' açıklamasını hedef aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız çocuklarını okutmak istemeyen ailelerin “kız okullarını” tercih edebileceğini belirterek kız okulları açılabileceğini belirtti.

Başarısı bilimsel olarak da kanıtlanmış kız-erkek ayrı eğitim modeline HÜDA-PAR başta olmak üzere Cumhur İttifakı üyesi partilerden de destek geldi.

Laikçiler ayağa kalktı!

Kendi yaşam biçimlerini Müslüman Türk toplumuna dayatan laikçi kesim Bakan Tekin'i günlerdir hedefe koyarken bir açıklama da Yeşil Sol Parti'den geldi.

Gazete Duvar'a konuşan Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş de Bakan Tekin'in açıklamalarını hedefe koydu.

Sözlerine, "Şu anki Meclis, bütün kadın kazanımlarına, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair atılan tüm adımlara karşı duruyor. 'Karma eğitim mi, kız-erkek okulları mı' tartışmasını yapmamız bile ortada bir risk olduğunun göstergesi." diyerek başlayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:
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Kız okulları açmanın bizi götüreceği yer toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha da derinleştiği, kız çocukların, kadınların eve hapsedildiği bir toplum düzenidir. Çünkü bunun bir sonraki adımı “sokakta erkek var, kız çocuk dışarı çıkamaz” olacaktır. Bu da kadının, kız çocuğunun ölümüdür, yok oluşudur, diri diri toprağa gömülmesidir.

Kızlara özel okul kurulacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı
Kızlara özel okul kurulacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı

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Kızlara özel okul kurulacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı

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