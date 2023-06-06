HDP kaynıyor! Bakın Demirtaş, Altan Tan'a ne cevap vermiş!

Eski HDP'li Altan Tan, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmede geçen diyaloğu anlattı.

"Selahattin Demirtaş’ın siyasetini yanlış görüyorum." diyen Tan, Demirtaş'a ''silahla, şiddetle, demokrasi meclis birlikte olmaz, bunu açıkça söyleyebilmelisin dedim." dediğini ifade etti.

Tan, HDP'li Demirtaş'ın ise "Söylersem dağ var, şöyle tepki olur böyle tepki olur dedi." diyerek cevap verdiğini aktardı.