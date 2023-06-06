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Siyaset HDP kaynıyor! Bakın Demirtaş, Altan Tan'a ne cevap vermiş!
Siyaset

HDP kaynıyor! Bakın Demirtaş, Altan Tan'a ne cevap vermiş!

Yeniakit Publisher
2023-06-06 16:41:00 - 2023-06-06 16:48:07

Eski HDP'li Altan Tan, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmede geçen diyaloğu anlattı.

Eski HDP'li Altan Tan, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmede geçen diyaloğu anlattı.

"Selahattin Demirtaş’ın siyasetini yanlış görüyorum." diyen Tan, Demirtaş'a ''silahla, şiddetle, demokrasi meclis birlikte olmaz, bunu açıkça söyleyebilmelisin dedim." dediğini ifade etti.

Tan, HDP'li Demirtaş'ın ise "Söylersem dağ var, şöyle tepki olur böyle tepki olur dedi." diyerek cevap verdiğini aktardı.

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