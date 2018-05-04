HDP İnce'yi desteklemeyecek!

Erken seçim kararının ardından "ortak cumhurbaşkanı adayı" arayışı sonuçsuz kalan ve her partinin kendi adayıyla cumhurbaşkanlığı için yarışmasında karar kılan muhalefet partileri, parlamento seçimlerinde ise 4 parti ittifakıyla seçime gitme kararı aldı.



HDP İTTİFAK DIŞI BIRAKILMIŞTI!



İttifakta, HDP yer almazken, CHP, İYİ Parti,SP ve DP 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştı.

HDP’li Ahmet Türk, katıldığı bir radyo programında, HDP’nin ittifak dışında kalmasını değerlendirdi.



“NİYE DESTEKLEYELİM”



Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınması halinde, HDP’nin dışlanması nedeniyle HDP seçmeninin tepki göstereceğini de ifade eden Türk, “Siz HDP’yi dışlarsanız Kürtler de buna tepki gösterecek, ‘Bizi bu bloğun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim’ diyecek. Öfkeliyim” dedi.