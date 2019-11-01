HDP ile kol kola olan CHP’de ‘PYD’ kıyağı! Disipline bile göndermediler

HDP ile kol kola olan CHP yönetimi, eski Genel Başkan Yardımcı ve Milletvekili Yılmaz Ateş ve Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger’in CNN Türk’te ayrı ayrı yaptıkları skandal açıklamalarıyla ilgili yaptığı incelemeyi tamamlandı. HDP ile kol kola olan CHP inceleme sonucunda “PKK terör örgütüdür. PYD konusunda ilk günden diyorum görüşülmesi gerekiyordu. Terör örgütü değil benim gözümde” ifadelerini kullanan Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger’in disipline sevkine gerek olmadığına karar verdi.

Aksünger ne demişti?

Erdal Aksünger CNN Türk’te katıldığı “Tarafsız Bölge” programında Türkiye’nin Suriye politikasına dair eleştiriler yöneltmiş bu sırada program katılımcısı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından Erdal Aksünger’e ısrarla “PYD/YPG/PKK terör örgütü müdür? Siz ne diyorsunuz” soruları sorulmuştu. Önce kaçamak yanıtlar veren Erdal Aksünger, Perinçek’in ısrarlı soruları karşısında “PYD, terör örgütü değil benim gözümde” ifadelerini kullanmıştı.

‘FETÖ’ açıklaması

Aksünger’in sözlerinde suç unsuru bulamayan CHP yönetimi, Yılmaz Ateş’i ise Ankara İl Örgütü’nü harekete geçirerek “tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle” disipline sevk etti. Yılmaz, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın istifasına yol açan kaset kumpasını değerlendirirken “Terör örgütünün 2010 yılında partimize kurduğu kaset komplosunu yönetim olarak dik duramadık. MHP dik durdu, Fenerbahçe dik durdu, kendilerini tebrik ediyorum. Bu konuda söz söylenemeyecek tek örgüt, CHP örgütüdür. Ama Genel Başkan yardımcısı olarak içinde yer aldığım yönetim, mücadeleyi göze alamadı, terör örgütüne teslim oldu. İktidarı ile muhalefeti ile siyaset kurumu bu komploya teslim olmasaydı 15 Temmuz darbe girişimi olmazdı” demişti.

Savunması için kendisine yedi gün süre tanınan Yılmaz’ı, sürenin son günü olan bugün (Cuma) Ankara İl Disiplin Kurulu’nda savunma yapacak.