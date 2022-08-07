HDP ile ittifakları bozulacak diye Meral emretti! Yavuz Oda TV'ye konuşup çukura hepten yuvarlandı

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Biz Müslüman olmayan Türk’e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim? Niçin insan diyelim" sözlerinin gündem olmasından sonra durumu toparlamaya çalışarak Oda TV'nin kapısını çaldı.

Akşener emretti, Yavuz Oda TV'ye konuştu!

HDP ile ittifaklarının bozulacağı endişesi taşıdığı anlaşılan İP'li Ağıralioğlu, "Ben bu videoda PKK'lıları kastederek konuştum. Çözüm sürecinde söyledim ve hükümetin siyasi retoriğini eleştirdim." dedi.

HDP ile ittifakınızı bozmamak için aklını peynir ekmekle yemiyorsun

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedefe koyan İP'li Ağıralioğlu, "İnsanda biraz akıl olur. Ben dört senedir siyaset dilini makul bir hale getirmeye çalışıyorum bu kastedilen sözleri söyleyecek kadar aklımı peynir ekmekle mi yedim." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın kendisine operasyon çektiğini iddia eden İP'li Yavuz Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

Bu Ümit Özdağ ekibi bu operasyona heves etti. Ümit Özdağ da yazmış ki "Atatürk'le birlikte savaşan hristiyanlar vardı onlar Türk değil mi" böyle laf mı olur. Ben bir sosyolojiden bahsediyorum, iki mevzu PKK.