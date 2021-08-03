HDP ile iş kotaran Meral Akşener'i dumura uğratan tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Çankırı’da ziyareti esnasında bir esnaf, "Siz HDP ile bir oldunuz. Siz HDP ile bir olmasaydınız daha daha iyi bir parti olacaktınız" diye tepki gösterdi. Meral Akşener de yanıt olarak "PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını versin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyarette bulunak üzere Çankırı’nın Şabanözü ve Eldivan ilçelerini gezdi. Burada esnaflarla bir araya gelen Akşener, bir süre sohbet etti. Meral Akşener’in konuştuğu esnada bir esnaf da kendisine tepki gösterdi. Tepki üzerine Akşener bir süre o esnaf ile konuştu.

"Kapıdan girdiğimizde sadece esnafı konuşuyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada, "Ben bugün gelirken il başkanımız dedi ki ’Şabanözü iyi bir ilçemiz, işsizlik sorunu yok. Dolayısıyla yapıda hareketli güzel şeyler duyacaksınız’ dedi. Ben 20 Ocak 2020’den beri ilçe ilçe esnaf esnaf geziyorum. O zaman için pandemi yoktu. Kapıdan içeri girdiğim zaman iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum propaganda yapmıyorum sadece esnafı konuşuyorum.

Milletvekili arkadaşlar soru önergesi olarak mecliste bazen de ben ilgili bakanla görüşüyorum. Genellikle bu pandemiden sonrada dert dinlemeye başladık. Çünkü pandemi insanları eve çekti. Para harcamaktan çekildiler bir sürü şey oldu. Dolayısıyla esnaf orada biraz zora girdi. Ben arabaya bindiğim zaman il başkanına gittiğim ilçenin durumunu sorarım burası ile ilgili aynı şeyleri söyledi il başkanı bana" dedi.

Esnaflardan İsa Soydaş ise Şabanözü’nün çok farklı bir ilçe olduğunu söyleyerek, "Bizim istediğimiz şu. Bu memlekette birlik olunsun, HDP olmasın. Siz HDP ile bir oldunuz. Siz HDP ile bir olmasaydınız daha daha iyi bir parti olacaktınız" ifadelerini kullandı.

"Ulan ben kimim bir karar verin artık"

Esnafa da yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şimdi bu ülkede çok enterasan işler oldu. Öyle enteresan işler oldu ki bilmiyorum 28 Şubat dönemini hatırlar mısın? O dönemi net hatırlamazsın rahmetli Başbuğ vefat ettiği için o daha farklı bir odaklaşma vardı. 28 Şubat dönemini bugün AK Parti çok iyi hatırlar. O günün Meral Akşaner’ine bugünün ülkesinde kafir denildi. O günün Meral Akşener’ine 2015 seçimlerinde kocasını aldattı denildi. O kadar çok şey denildi ki bunlar seninle ilgi değil Türkiye’de olanları anlatıyorum. O günün Meral Akşener’ine FETÖcü denildi en son PKK’lı denildi. Bırak HDP’liyi PKK’lı denildi. PKK’lılar da bana diyor ki ’eski İçişleri Bakanı bu da faili meçhulcu’ deniliyor. Ulan ben kimim bir karar verin artık. Benim kim olduğuma bir karar verin.

Seçim zamanı gelecek arkadaşlar bütün siyasi partilerle birlikte oylarınızı isteyecekler ve ikna edebilirlerse oyunuzu alacak edemezse almayacak. Benim inancım şudur. Oculuk buculuk üzerinde yapılan politik tanımlamalar genel olarak iftiraya dayanır. Ondan sonraki fasılda da kazığı vatandaş yer. Şimdi siyasi olarak demiyorum. Namaz mı kılıyor onu mu yapıyor bunu mu yapmıyor şöyle mi böylemi bir insanın çeşitli vasıfları var. O vasıflar üzerinden biz bölündük. Parça parça olduk. Peki bu parça parça oluştan sen ne kazandın sıfır. Şabanözü’ndeki ekonomik durumdan bahsetmiyorum. Buradan içeri girerken de il başkanı da yalan atmadı çok iyi dedi. Muhalefet nedir? Muhalefete siz dersiniz ki benim inancım bu iktidara dönersiniz dersiniz seni iktidar yaptım beni yöneteceksin muhalefettekilere de dersiniz ki muhterem, muhtereme senide muhalefet yaptım. Senin de görevin de iktidar çok iş yapmak zorunda olduğu için vakti yok senin görevinde benim avukatlığımı yapmak. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"PKK ile iş tutanın Allah belasını versin"

Akşener konuşmasına şu şekilde devam etti:

"HDP dersen olmaz. FETÖ’cülüğü bile izah etmeye çalışıyorum. Bu ülkede kimin ne olduğunu bilen bir vatandaş olarak ama bunu bile izah etmeye çalışıyorum PKK’lı diyor ki bu faili meçhulcü. Hayatında PKK’ya taş atmamış adamlar bana HDP ile iş tuttun diyor. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıydım. Ben buradan çok sevdiğiniz ağabeyiniz hakkında konuşmaya başlarsam olmaz. Şunu söyleyeyim, PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını versin."

Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı davetine olumlu yanıt vermişti

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş'ın, "Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" sözüne olumlu yanıt verirken kendisine gelen tepkilerin ardından "Tamamen içimden gelerek söyledim. 'Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yaparım' ifademin arkasındayım." ifadelerini kullanmıştı.