HDP ile İP ittifakı işte böyle tescillendi! HDP'li Turan, Peker'in iddiaları üzerinden Akşener'in savunmasına soyundu!

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak bazı iddialar ortaya atmıştı.

Olur'un iddialarını TBMM'ye taşıdı!

Olur, İyi Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık’ın bir "kumpas" sonucu tutuklandığını iddia ederek, "Kumpas, Gökçeklerin bilgisi ve onayıyla oldu, Beyaz TV'de yapıldı." demişti. Peker'in adamı Emre Olur, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in de hedef alındığını öne sürerek, "Kerim Çoraklık üzerinden asıl hedef Meral Akşener’di. Çoraklık üzerinden İYİ Parti’ye oradan da Meral Akşener’e yürümek istiyorlardı. Bunu da yaptılar. Başarıyla yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

İttifak tescillendi

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Olur'un iddiaları ile ilgili TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Firari bir mafya elebaşısından medet uman HDP'nin, İP'li Meral Akşener'i savunmaya geçmesi, taraflarca inkar edilen HDP-İP ittifakını tescilledi.