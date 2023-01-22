HDP ile İP arasında yumuşama başladı! Garo Paylan: İyi Parti "HDP'siz olmayacağını gördü"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "Bu düzeni değiştirmek için HDP'yle ittifak kurun demiyoruz. Asgari müştereklerde ortak bir cumhurbaşkanımız olsun diyoruz. Biz yargının bağımsız olmasını, basının özgür olmasını savunuyoruz Altılı Masa savunmuyor mu? Biz parlamenter demokrasiye dönelim diyoruz onlar demiyor mu? O zaman neden ortak bir cumhurbaşkanı belirlemeyelim?" demişti.

Paylan’ın bu sözlerine ilk yanıt 6’lı masanın ortağı İYİ Parti’den geldi.

“Önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "HDP konusunda PKK ile olan ilişkisi bağlamındaki tavrımız, değerlendirmemiz, bu konudaki eleştirimiz nettir. Bu altılı masanın diğer ortaklarına, genel başkanlarına, görüşlerine belki sunulabilecek bir konudur. Önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz" değerlendirmesinde bulunarak HDP ile ittifaka yeşil ışık yaktı.

Paylan gündem olan sözlerinin devamında seçimlerin HDP olmadan kazanılamayacağını belirtmiş ve şunları söylemişti: "İktidarın tek malzemesi 'Vay siz HDP ilesiniz, masanın altında HDP var'. Kimse şunu unutmasın HDP'siz bu seçim kazanılamaz. Bunun yol haritasını oluşturmak zorundayız. Şeffaf bir şekilde ne konuştuğumuzu nasıl ülkeyi tek adam rejiminden kurtaracağımızı belirleriz, daha sonra farklı görüşler varsa seçimi kazandıktan sonra siyasi mücadeleyi devam ettiririz.

“Sadece İYİ Parti 'yi ilgilendiren bir konu değil”

Paylan'ın ortak aday çağrısının hatırlatıldığı Zorlu, "İYİ Parti olarak baştan bu yana bu konudaki siyasi tavrımız, yaklaşımımız ortadadır. Elbette demokrasiyi, işbirliğini, TBMM zemininde milletimiz için ortaklaşma hedefini önemsiyoruz ama İYİ Parti olarak HDP konusunda PKK ile olan ilişkisi bağlamındaki tavrımız, değerlendirmemiz, bu konudaki eleştirimiz nettir. Adaylık konusu da sadece İYİ Parti'yi ilgilendiren bir konu değildir. Altılı masadan bahsedilmiş, bu altılı masanın diğer ortaklarına, genel başkanlarına, görüşlerine belki sunulabilecek bir konudur. Önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz" dedi.

Ne olmuştu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, geçtiğimiz haftalarda bşr tv programında altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adayı, altılı masayla uzlaşı, İYİ Parti'nin tutumu, Anayasa değişikliği konularında sorulara yanıt verdi.

Paylan, İYİ Parti hakkında sorulan soruya "(…) Altılı masa bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse önerilerini ortaya koyup uzlaşıp HDP'nin önerileriyle müzakere etmelere etmesini düşünüyoruz. Oluşacak cumhurbaşkanı adayının da kapsayıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bağrımıza binlerce taş basıyoruz. İYİ Partililerden bizden hazzetmiyor da biz İYİ Parti'den hazzediyor muyuz? Hayır, hiç hazzetmiyoruz. Bağrımıza taş basıyoruz, yutkunuyoruz. Niye çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var" şeklinde cevap verdi.

"Anayasa teklifi eksik"

Paylan, Anayasa teklifi hakkında ise altılı masanın anayasa teklifini eksik bulduğunu, siyasetin yıpranmış olduğunu, HDP'nin önerilerini neredeyse çok azını gören bir anayasa teklifi olduğunu ifade etti.

"HDP'siz olmayacağını gördüler"

Paylan, "Başkan Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanma riski" başlıklı soruya cevaben şunları söyledi: "(…) Risk varken, hepimizin bir silkelenip kendimize gelmemiz gerekmiyor mu? Ülkenin geleceği için hep birlikte sorumluluk almanın bir yolunu bulmamız gerekmiyor mu? Biz bu çağrıyı yapıyoruz ama henüz mukabil edilmiş değil, seçimlere de altı ay var."

"Umudunuz var mı? sorusuna ise Paylan, "Kesinlikle umudumuz var. Uzlaşma olmalı. Seçmen bunu istiyor. Yolda CHP'li, İYİ Partili, Saadetler benim yolumu çeviriyorlar. Benim yolumu çeviriyorlar. Mutlaka bir yol bulun, diyorlar. İstanbul ve Ankara seçimlerinde bunu gördüler. HDP'siz olmayacağını gördüler" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:RÜDAV.NET