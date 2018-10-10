HDP il başkanı tutuklandı! Murat Karayılan'la fotoğrafı ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 Ekim'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan HDP Batman İl Başkanı Toğuç emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toğuç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Dağda teröristlerle fotoğraf çektirmiş

Öte yandan, Toğuç'un terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, terör örgütünün sözde Rusya sorumlusu Derya Koçgiri kod isimli Naciye Çakmak ve örgütün kuryesi Yaşar Bozan'ın da aralarında bulunduğu teröristlerle dağda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

HDP Batman İl Eş Başkanı tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca, 6 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

3 adet polis üniforması ele geçirildi

HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un tutuklanması ve terör soruşturmasına ilişkin Batman Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet polis üniforması, bulunduğu belirtilen açıklama şöyle:

“İlimiz Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; örgüte yardım ve yataklık yaparak eleman temin eden şahıslara yönelik 06.10.2018 tarihinde eş zamanlı yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet polis üniforması, suç unsuru teşkil eden çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Şüpheli şahısların çıkarıldığı adli merciler tarafından aralarında HDP Batman İl Başkanının da bulunduğu 7 şahıs tutuklanmış olup, 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Bölgemizde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terör ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir.”