HDP Genel Merkezi önünde gerginlik! Ailelere saldırdılar

976 gündür evlat nöbeti tutan aileler HDP genel merkezine siyah çelenk bıraktı. HDP'li vekiller bunun üzerine ailelere saldırmaya kalkıştı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran siyah çelengi yere atıp parçalamaya kalkıştı. HDP binasından çıkan bir grupla birlikte gerginliği artırdılar. Polislerin olaya müdahale etmesinin ardından binaya girdiler.

Evlatlarını PKK'dan kurtarmak isteyen 3 acılı aile bina önüne geldi. Aileler HDP tarafından evlatlarının Kandil'e kaçırıldığının ifade etti. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin eylemi devam ediyor..

Buraya gelen 3 aile HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktılar. Çelenğin bırakılmasından sonra açıklama yapıldı. Bu sırada bir HDP milletvekili aracıyla buraya geldi. Bu sırada siyah çelenk kaldırılmak istendi. Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı.

"Evladımı getireceksin"

Burada acılı babalar HDP'li vekile seslendi ve "Evladımı getireceksin. Ben evladımı sizden istiyorum." dedi. Bölgede polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Partililer ve aileler arasında sorun yaşanmaması için gereken tüm tedbirler alındı.

Evlat nöbetinde bugün 876. gün. 3 acılı baba HDP Genel Merkezi'ne geldi diğer aileleri temsil ettiler. Aileler PKK'dan evlatlarını istiyorlar. Geçtiğimiz ağustos ayında da aileler buraya çelenk bırakmıştı.