HDP bölünüyor mu? Altan Tan'dan "yeni parti" çıkışı

CHP ve İYİ Parti'nin birlikte iş tuttuğu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP’ye alternatif bir parti kurulacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan eski HDP milletvekili Altan Atan’dan “yeni parti” çıkışı geldi. Altan Tan, yeni bir partiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Altan Tan, “HDP’nin bugün veya bundan sonra nasıl karar alacağını ben bilemem, bu onların bileceği birşey ama açık olan bir şey var o da demokratik mücadele ile silahlı mücadelenin birlikte yürümesinin mümkün olmadığı gerçeğidir. Dolayısıyla Kürt siyasetçilerimiz bir tercih yapmalıdır, bu ya demokratik yollar ya da silah olmalıdır. Bu konuda tercihlerini bugüne kadar açıkça ortaya koymadılar” dedi.

"Barış söylemi güzeldir ama içi boştur"

HDP’ye yönelik “sürekli aynı şeyi tartışıyor ve bu patinajdan kurtulamıyor” eleştirisi yönelten Altan, “Barış söylemi güzeldir ama içi boştur. Barış sadece söylemle gerçekleşmez. Her şeyden önce bu tercih şeffaf olmalıdır. Sonrasında diğer adımlar atılır. Fakat ben bu konuda kendilerinden önemli bir karar beklemiyorum. Alınan kararlar da hep tekrardır” ifadelerini kullandı.

Tan, “HDP’ye alternatif bri parti kurulacağı yönünde iddialar var. Sizin de adınız geçiyor. Ayhan Bilgen ve diğer bazı isimlerle yeni bir parti kurma gibi bir çalışmanız var mı?” yönündeki soruya yanıt vererek kendisinin yeni bir parti kurma gibi bir girişimi olmadığını söyledi.