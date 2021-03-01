  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP bölünüyor mu? Altan Tan'dan "yeni parti" çıkışı
Gündem

HDP bölünüyor mu? Altan Tan'dan "yeni parti" çıkışı

Terör örgütü PKK'nın TBMM'deki uzantısı HDP'nin eski milletvekili Altan Tan, "Yeni bir parti kurma gibi bir çalışmanız var mı?” sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 19:37:00 -
HDP bölünüyor mu? Altan Tan'dan "yeni parti" çıkışı

CHP ve İYİ Parti'nin birlikte iş tuttuğu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP’ye alternatif bir parti kurulacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan eski HDP milletvekili Altan Atan’dan “yeni parti” çıkışı geldi. Altan Tan, yeni bir partiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Altan Tan, “HDP’nin bugün veya bundan sonra nasıl karar alacağını ben bilemem, bu onların bileceği birşey ama açık olan bir şey var o da demokratik mücadele ile silahlı mücadelenin birlikte yürümesinin mümkün olmadığı gerçeğidir. Dolayısıyla Kürt siyasetçilerimiz bir tercih yapmalıdır, bu ya demokratik yollar ya da silah olmalıdır. Bu konuda tercihlerini bugüne kadar açıkça ortaya koymadılar” dedi.

"Barış söylemi güzeldir ama içi boştur"

HDP’ye yönelik “sürekli aynı şeyi tartışıyor ve bu patinajdan kurtulamıyor” eleştirisi yönelten Altan, “Barış söylemi güzeldir ama içi boştur. Barış sadece söylemle gerçekleşmez. Her şeyden önce bu tercih şeffaf olmalıdır. Sonrasında diğer adımlar atılır. Fakat ben bu konuda kendilerinden önemli bir karar beklemiyorum. Alınan kararlar da hep tekrardır” ifadelerini kullandı.

Tan, “HDP’ye alternatif bri parti kurulacağı yönünde iddialar var. Sizin de adınız geçiyor. Ayhan Bilgen ve diğer bazı isimlerle yeni bir parti kurma gibi bir çalışmanız var mı?” yönündeki soruya yanıt vererek kendisinin yeni bir parti kurma gibi bir girişimi olmadığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara yeni uyarı! Rakam verdiler
Ekonomi

Altın alacaklara yeni uyarı! Rakam verdiler

Altın fiyatları Şubat ayında beklentilerin altında kalırken yukarı yöndeki hareket için 440 TL işaret ediliyor.
AK Partili Habibe Öçal Akit’e konuştu! ‘Cumhuriyet düşmanı’ diye kortejden atıldım
Siyaset

AK Partili Habibe Öçal Akit’e konuştu! ‘Cumhuriyet düşmanı’ diye kortejden atıldım

28 Şubat sürecindeki başörtüsü zulmü başta olmak üzere o dönem mütedeyyin kesimin yaşadığı zorlukları Akit’e anlatan AK Parti Kahramanmaraş ..
Putin aradı, Paşinyan geri adım attı
Dünya

Putin aradı, Paşinyan geri adım attı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, İskender füzesinin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay