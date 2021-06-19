HDP binasına yapılan saldırıya ilişkin Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş Antalya İl Başkanları Toplantısı'nda hem Türkiye hem de siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP İzmir İl Binası'na gerçekleştirilen ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin konuşan Erdoğan, "Provakatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Benzerlerini de kınayacağız. Failin tüm ilişkileri ortaya çıkarılacaktır" dedi.

"Biz bu oyunu çok gördük"

Erdoğan, yakalanan failinin tüm ilişkilerinin ortaya çıkarılacağını belirterek, "Kim olursa olsun bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. İzmir'deki provokasyonu kınadık, kınayacağız. Son bir gayretle ortaya sürülen figüranlar, sergilenen arsızlıklar sizlerin moralini bozmasın. Biz bu oyunu çok gördük ve yaşadık. Hepsinin de üstesinden gelerek bugünlere ulaştık" ifadelerini kullandı.