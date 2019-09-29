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Hazırlıklara başlayan Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı mücadele eden 11 katılmadı

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Galatasaray maçına ilk 11'de yer alan oyuncuların antrenmana katılmadığı belirtildi.

29 Eylül 2019 Pazar 15:09
Hazırlıklara başlayan Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı mücadele eden 11 katılmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, Galatasaray maçına ilk 11'de yer alan oyuncuların katılmadığı belirtildi.

Aileler de yer aldı

Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ile başladığı idmanı, çift kale maçla tamamladığı bildirildi.

Teknik ekip ve futbolcuların ailelerinin de antrenmanda yer aldığı kaydedildi. İdmanın ardından teknik ekip, futbolcular ve aileleri toplu fotoğraf çektirdi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 15:09
  1. Fenerbahçe
  2. Süper Lig
  3. Antalyaspor
  4. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
  5. Ersun Yanal
  6. Galatasaray
  7. çift kale maç

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