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Haziran ayı üretici ve market fiyatları

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar:- "Haziranda markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü görüldü"- "Markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürün ise karpuz oldu"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
Haziran ayı üretici ve market fiyatları

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziranda markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü belirterek, "Söz konusu ayda markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürün ise karpuz oldu." ifadesini kullandı.

Bayraktar, haziran ayı üretici ve market fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haziranda market fiyatlarında kuru fasulye, Antep fıstığı, zeytinyağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmediğini bildiren Bayraktar, fiyat düşüşlerine bakıldığında ise yüzde 60,88 ile karpuz, yüzde 44,71 ile şeftali, yüzde 33,98 ile çilek, yüzde 31,04 ile kiraz ve yüzde 18,25 ile patatesin geldiğini kaydetti. Markette en fazla fiyat artışının yüzde 32,51 ile sivri biberde yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, bunu yüzde 24,22 ile elma, yüzde 20,46 ile limon, yüzde 17,50 ile kabak ve yüzde 17,05 ile fındığın izlediğini vurguladı.

Bayraktar, haziranda üretici fiyatlarında maydanoz, elma, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, fındık, Antep fıstığı, zeytinyağı ve süt fiyatında değişim olmadığı aktardı. Üretici fiyatı en fazla düşen ürünün, yüzde 84,47 ile karpuz olduğunu işaret eden Bayraktar, "Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 42,34 ile domates, yüzde 40 ile şeftali, yüzde 39,53 le patlıcan, yüzde 30,43 ile kiraz, yüzde 24,91 ile yumurta, yüzde 23,81 ile çilek, yüzde 20 ile havuç, yüzde 12,28 ile kuru soğan izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 40,83 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 39,81 ile kırmızı mercimek, yüzde 34,78 ile kabak, yüzde 23,75 ile limon, yüzde 21,15 ile salatalık takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

Üretici ve market arasındaki fiyat farkının haziranda en fazla yüzde 392,54 ile salatalıkta görüldüğünün altını çizen Bayraktar, fiyat farkının domateste yüzde 384,98, karpuzda yüzde 379,17, kuru kayısıda yüzde 345, patlıcanda yüzde 325,75, kuru incirde yüzde 313,84 olduğunu aktardı.

Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının sivri biberde görüldüğünü, bu durumda açıkta yetiştirilen ürünlerin henüz piyasaya çıkmamış olması ile dönemsel olarak hasat edilen ürün miktarının azalmasının etkili olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kabak ve salatalıkta da benzer bir durum söz konusudur. Kırmızı mercimek fiyatı yeni sezona ait olup, yağışların bitki gelişiminin olumsuz etkilemesiyle verimde yaşanan düşüş fiyata yansıdı. Limonda ise arz depolardan sağlanırken, piyasaya sunulan ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak fiyatlarda artış meydana geldi. Fiyatı düşen ürünlere baktığımızda karpuzda, havaların geç ısınması sonucunda sera ürünleri ile tarla ürünlerinin hasadının çakışması, bunun yanı sıra yeterli talebin olmaması fiyatlarda düşüşe yol açtı. Domateste ihracatta yaşanan yavaşlamanın yanı sıra sera ve tarla ürünlerinin aynı zamanda piyasaya arzı fiyatları düşürdü. Patlıcanda dönem itibarıyla artan sıcaklıklarla birlikte seralarda olgunlaşmanın hızlanması ile hasat edilen ürün miktarındaki artış fiyatlarda düşüşe yol açtı. Şeftali ve kirazda hasadın yoğun olduğu bir dönem olması fiyatları aşağı çekti. Çilekte ise aşırı yağışların kalite kaybına yol açması fiyatları düşürdü. Havuçta da kalite kaybının yanı sıra talebin yavaşlaması fiyat düşüşünde etkili oldu. Kuru soğanda peyderpey hasadın devam etmesi fiyata yansıdı. Patateste ise Ödemiş'te artan sıcaklıklarla birlikte hasadın hızlanması fiyatı düşürdü. Yeşil fasulyede hasat edilen ürün miktarının arması fiyatları geriletti. İhracatta yaşanan sıkıntı yumurta fiyatlarını düşürdü."

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
  1. haziran
  2. Şemsi Bayraktar
  3. TZOB
  4. üretici ve market fiyatları

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