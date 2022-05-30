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Yaşam Haziran ayı balıkları neler? Haziran ayında hangi balıklar yenir?
Yaşam

Haziran ayı balıkları neler? Haziran ayında hangi balıklar yenir?

Haziran ayıyla birlikte pek çok kişi ‘Haziran ayında hangi balıklar yenir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, haziran ayında hangi balıklar tüketilebilir?

Yeniakit Publisher
2022-05-30 10:33:00 -
Haziran ayı balıkları neler? Haziran ayında hangi balıklar yenir?

Balık sağlık için son derece faydalıdır. Pek çok kişi haziran ayında hangi balıkların tüketilmesi gerektiğini araştırıyor.

Haziran ayı balıkları neler? Haziran ayında hangi balıklar yenir?

Haziran ayında hangi balıkların tüketilebileceği merak ediliyor. Haziran ayında mercan, akya, kaya balığı, mersin, orkinos, orfoz ve sardalya tüketilmesi tavsiye ediliyor?

Balığın faydaları nelerdir?

Balık iyi bir o Omega3  deposudur.

Balık içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

İyot yönünden zengin olan balık zeka gelişimine katkı sağlar.

Balık kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir.

Kılçığı ile yenilebilen küçük balıklar kalsiyum açısından zengindir bu da kemikleri güçlendirir.

Düzenli olarak balık tüketenlerde Alzheimer riski de azalıyor.

Düzenli balık tüketenlerde diyabet riski azalıyor.

Balık; B1, B2, B6, B12, D ve K vitamini yönünden zengindir.

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