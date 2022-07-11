Hazır yufkayla patlıcanlı börek tarifi

Hazır Yufkadan Patlıcan Böreği Malzemeleri

3 adet taze yufka

3 adet patlıcan

2-3 adet çarliston biber

1 iri domates

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

sos için 3 adet yumurta 1 sarı üstü için ayırıyoruz

1 çay bardağı süt

yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı çörek otu ve susam

Hazır Yufkadan Patlıcan Böreği Nasıl Yapılır?

Patlıcanları minik küpler halinde doğrayıp tuzlu suda bir süre bekletip sonra sıkıyoruz, suyunu süzdürüyoruz. Bir tavaya yağ alıp küp doğranmış soğanları koyup kavuruyoruz, sonra biberleri ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Sonra patlıcanları ekliyoruz. Domatesi küp küp doğrayıp üzerine ilave edip tuz ekleyip karışıtrarak pişiriyoruz. Arada kapak kapatabilirsiniz. Patlıcanlar piştiğinde harcımız hazır. Sosumuzu hazırlıyoruz. Yumurta sarısının birini kenara ayırıyoruz. Akını ve iki yumurtayı derin bir kaseye koyuyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı sütü koyup çırpma deliyle güzelce çırpıyoruz. Bir tepsiyi yağlıyoruz. Yufkayı güzelce açıyoruz tepsi içinde üzerine hazırladığımız sostan koyup elimizle bir yufkayı yırtıp sos döktüğümüz yufkanın üzerine yayıyoruz. Sonra iç harcımızı güzelce yayıyoruz. Sonra o yufka parçasını koyuyoruz. Sosumuzu döküyoruz.

Kenarlarda kalan yufkalarıda aralarına sos dökerek kapatıp dilimlere ayırıyoruz. Artan sosu üstüne gezdirin. Yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Susam çörek otu serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.