Hazır yemek sektöründe istihdam atağı

Yeni Akit Ankara

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) tarafından açıklanan verilere bakıldığında, okulların açılması ile yaşanan kapasite artışı yıl sonuna kadar yüzde 15-20 civarına ulaşacak. Kapasite artışının istihdamı doğrudan etkileyeceğine dikkat çeken AŞHAN Yönetim Kurulu Başkanı Şemsetdin Hancı, “Yaşanan kapanmalar ile her sektörde olduğu gibi hazır yemek sektöründe de dalgalanmalar yaşandı. Pandemi koşullarının getirdiği malzeme kullanımı, ürün sevkiyatı ve ürün fiyatlarının artışı gibi etkenler ile sektör olarak süreçten oldukça olumsuz olarak etkilendik. Bunun yanı sıra, ofisler, şirketler, plazalar ve okullar haricinde sektörde çok büyük bir düşüş yaşanmadı. Normalleşme süreci ile birlikte, sektörde yaşanan hareketlenme kapasite ve istihdam artışını da beraberinde getirdi. Bu süreçte, iş yerlerinin, şirketlerin ve okulların açılmasının da payı oldukça büyük” diye konuştu.

Talep doğrultusunda 2022 istihdam hedefimizi artırdık

“Bu kapsamda, firma olarak biz de günde 300 bin pax üzerinde üretim yapıyoruz. Toplam istihdam sayımız şu an 3 bin, yeni projelerimizle birlikte 2022 yılı sonu 4 bin civarı personele ulaşmayı planlıyorduk, piyasada oluşan talep doğrultusunda ilave işlerle birlikte 2022 yılı sonunda 4 bin olan istihdam hedefimizi 5 bine yükselttik. Ayrıca, 2022 yılında yüzde 30 oranındaki büyüme hedefimiz ile 750 milyon TL olan büyüklüğümüzü 1 milyar 300 bin seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz”.

Yıllık yüzde 10’un üzerinde büyüme gösterecek

Hancı, “Hazır yemek sektörü, önümüzdeki yıllarda her yıl biraz daha büyüme kaydederek bu doğrultuda bir trend gösterecek. Türkiye’de genç nüfus artış göstermeye devam ediyor. Nüfus artışına paralel olarak sektörde yaşanacak büyüme ile yıllık yüzde 10’un üzerinde bir büyüme gerçekleşecek. Bu doğrultuda, sektörde bir açık olmaması için nitelikli şirket ve kalifiye eleman sayılarının artması şart. Bütün şirketlerin en büyük sorunu kalifiye eleman sıkıntısı. Her sektörde var bu ihtiyaç. 80 bin metrekare büyüklüğündeki Avrupa’nın en büyük toplu yemek üretim tesislerinde çevreye duyarlı çalışmalar yürüten bir firma olarak istihdam hedeflerimizi her geçen gün arttırmak için titizlikle çalışıyoruz” dedi.