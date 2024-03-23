Hazır mısın İstanbul! AK Parti’de yarın büyük gün
Başkan Erdoğan’ın katılımıyla yarın yapılacak Büyük İstanbul Mitingi yarın saat 14.00’da başlayacak.
AK Parti, seçim geleneğini sürdürüyor. AK Parti’nin seçim geleneklerinden olan ve seçimin olduğu haftadan önceki pazar günü mutat olarak yaptığı İstanbul mitingini bu yılda gerçekleştirecek. AK Parti’nin seçim çalışmaları kapsamında büyük İstanbul mitingi Atatürk Havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. ‘Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ sloganıyla düzenlenecek olan miting bugün saat 14.00’da yapılacak. Milletvekilleri, ilçe başkanları, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla gerçekleşecek mitingde Başkan Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi beklenirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbullulara önemli açıklamalarda bulunacak.