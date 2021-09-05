Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ABD’li markaların radarında

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, salgın sürecinin ilk dalgasında zorlu 2-3 ay geçiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Haziran 2020’den bu yana ihracatta sürekli yükselen bir ivme kazandığını belirtti.

Gültepe, “Avrupalı markalar artık yakın coğrafyalardan ürün tedariki yapmak istiyorlar. Hatta ABD merkezli orta ve üst segmentte 40-50 marka Türkiye’de üretim yapmak için zemin yokluyor” diye konuştu.