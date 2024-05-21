Hazine'ye tarihi katkı! O satıştan milyarlar akacak

Torunlar Grubu'nun Denizbank'a yaptığı bina satışı, Hazine'ye 2.8 milyar lira gelir sağladı. İstanbul Büyükdere Caddesi'nde gerçekleşen satış, sektördeki en büyük gayrimenkul alımlarından biri olarak kayıtlara geçti. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile bu satın almanın öyküsünü konuştu. Güngör, yazısında özetle şunları aktardı:

"Torunlar’ın Denizbank’a bina satışı Hazine’ye yaradı. Dünya genelinde tek kalemde gerçekleşen en büyük gayrimenkul alımlarından olan işlemden Hazine’ye 2.8 milyar lira kaynak geldi

Geçtiğimiz ay İstanbul'da finans sektörünün kalbi Büyükdere Caddesi tarihi bir satışa sahne olmuştu. Denizbank, 2014'ten bu yana genel müdürlük olarak kullandığı, Torun Tower'ı satın alarak, kiracılıktan ev sahipliğine geçmişti. Satın alma bedeli de 429 milyon dolara (KDV dahil) ulaşmıştı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile bu satın almanın öyküsünü konuştuk. Ateş, satın almanın dünya genelinde tek kalemde gerçekleşen en büyük gayrimenkul alımları içinde yer aldığını belirterek, "Satın alma Emirates NBD'nin sadece bankaya değil Türkiye'ye verdiği önemin göstergesi... Doğrudan yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmeye yönelik adımların önemli bir parçası" dedi.

HAZİNE'YE GELİR

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Satın alma işleminin KDV'sinin 71.5 milyon dolar, alım-satım vergisinin de 14 milyon dolar olduğunu anlatan Ateş, "Yani ödenen vergi toplam 85.5 milyon dolar. Bu, şu anlama geliyor. Bina satışından devletin kasasına aktarılan tutar 2.8 milyar TL'yi buluyor" dedi. Binanın satın alması kararının yönetim kurulu başkanının fikri olduğunu, müzakereler için kendilerini görevlendirdiklerini belirten Ateş, "İyi bir varlığı düzgün bir fiyata almış olduk" mesajı verdi. (...)"