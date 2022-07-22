Hazine ve Maliye Bakanlığındna ‘kayıt dışı ekonomi’ çağrısı

YENİ AKİT ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gelir dağılımı, ekonomik büyüme, istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine katkı sağlayan kayıt dışı ekonomi ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteği büyük önem arz etmektedir.” ifadelerini kullanıldı.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele için çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan Hazine ve Maliye Bakanlığı toplumun tüm kesiminin destek vermesini talep etti.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Gelir dağılımı, ekonomik büyüme, istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine katkı sağlayan kayıt dışı ekonomi ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteği büyük önem arz etmektedir. Tüm vatandaşlarımız, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hazırlanacak Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı’na ilişkin eylem önerilerini aşağıdaki web sitesindeki formu doldurarak Risk Analizi Genel Müdürlüğüne iletebilecektir.”