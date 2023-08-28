Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, büyük bir borç tahsilat hamlesi başlattı. Önce borçlu mükellefleri görüşmeye çağıran bakanlık, borcun yarısını peşin, kalanının da yılbaşına kadar ödenmesini istiyor. Birçok vergi dairesinin bu durumdaki mükelleflere haciz işlemi başlattığı bildiriliyor.

Ekonomim gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, bütçe her ne kadar temmuzda 48,6 milyar lira fazla verse de ocak-temmuz döneminde birikimli bütçe açığı miktarı 434,7 milyar liraya ulaştı. Bir yandan deprem harcamaları diğer yandan memur ve emeklilere yapılan zamlarla bütçe açığının çok daha fazla yükselmesi riski Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmayı hızlandırırken bankaların reel sektörü fonlamada çekingen davrandığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacaklarının peşine düştü.

Yarısının peşin ödenmesi isteniyor

Torba kanun teklifi ile kamunun ek borçlanma yetkisi 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltilmesine rağmen, daha az borçlanmak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettişleri ve vergi daireleri aracılığıyla büyük bir borç tahsilat hamlesi başlattı.

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Bu kapsamda Maliye alacağının 1 trilyon lirayı bulduğu ifade ediliyor. Önce vergi daireleri aracılığıyla borcu bulunan mükellefleri tek tek görüşmeye çağıran Bakanlık, borçlarının en az yarısının peşin ödenmesini, kalan tutarın ise yılbaşına kadar ödemelerin istiyor.

Geçen hafta haciz işlemi başladı

Maliye’nin uyarılara karşın borcunu ödemeyen mükelleflere ise geçtiğimiz hafta itibarıyla haciz işlemi başlattığı bildiriliyor. Bu kapsamda en kolay haciz araba ve taşınmazlara uygulanabildiği için trafik ve tapu dairelerine mükellefler adına haciz yazıları da gönderildi. Bunun yanı sıra bankalardaki hesaplara da haciz işleminin başladığı kaydediliyor. Bunların yeterli olmaması halinde ise BA-BS formları (mal/hizmet alım ve satımına yönelik beyan ) üzerinden iş yapılan firmalara bildirimde bulunulduğu vurgulanıyor.