  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heyecanlandıran mesaj! Tarih verdi: 30 bin liralık altın 10 bin lira olacak

Putin'in Türkiye teklifine ilk cevap geldi!

Kılıçdaroğlu'nun basın özgürlüğü böyle olur! ABD'deki Türk gazeteciler isyan etti

AK Parti'nin oy oranı açıklandı! "Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyoruz" deyip bombayı patlattı! Birileri düşüp bayılacak

Togg'la ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Ette o iddiayla ilgili flaş açıklama! En yetkili isim, müjdeli haberi duyurdu

Suya indirim yurtdaşı vuruyormuş! 'İmam keçi çaldı' kafası yeniden hortladı

"2-3 kuruş olacak" diyen adamı görün! Mansur'dan "indirimli su vermem" başvurusu

Bu nasıl bir manyaklık? Aşağıdakiler bunu dedi, 7. kattan atladı

Ruhat Mengi yine trollendi! Bu kafayla devam et
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yatırımcılarla görüştü
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, J.P. Morgan tarafından düzenlenen Yatırımcı Semineri'nde dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 22:22:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yatırımcılarla görüştü

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak için ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından Washington'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında ilk olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldiklerini belirterek, "İş birliğimizin önümüzdeki yıllarda yeni projelerle daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizerek özellikle Banka'nın ülkemizdeki proje hacminin artırılması ve yönetişim konularına değindik." ifadesini kullandı.

İkili görüşmelerine mevkidaşı Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya gelerek devam ettiğini aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"NATO müttefikimiz ve en büyük ticaret ortağımız olan Almanya ile küresel ekonomik gelişmeleri ve ekonomilerimize yansımalarını ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırma hedefimizi ve karşılıklı atılabilecek adımları değerlendirdik."

Nebati, J.P. Morgan tarafından gerçekleştirilen Yatırımcı Semineri'nde de dünyanın önde gelen yatırımcıları ile bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini ele aldığımız toplantıda, yatırımcıların, Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nureddin Nebati duyurdu: İmzalar atıldı
Bakan Nureddin Nebati duyurdu: İmzalar atıldı

Aktüel

Bakan Nureddin Nebati duyurdu: İmzalar atıldı

Bakan Nebati'nin cevabı İmamoğlu'nu dumura uğrattı
Bakan Nebati'nin cevabı İmamoğlu'nu dumura uğrattı

Siyaset

Bakan Nebati'nin cevabı İmamoğlu'nu dumura uğrattı

TMO buğday alım, satış fiyatları 2022: Bakan Nebati'den son dakika açıklaması! TMO uygun fiyatlı satışını tekrar başlatacak mı?
TMO buğday alım, satış fiyatları 2022: Bakan Nebati'den son dakika açıklaması! TMO uygun fiyatlı satışını tekrar başlatacak mı?

Ekonomi

TMO buğday alım, satış fiyatları 2022: Bakan Nebati'den son dakika açıklaması! TMO uygun fiyatlı satışını tekrar başlatacak mı?

Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi
Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi

Ekonomi

Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi

Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi
Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi

Ekonomi

Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi

Bakan Nureddin Nebati'den heyecanlandıran açıklama: Artış enflasyonun üzerinde olacak
Bakan Nureddin Nebati'den heyecanlandıran açıklama: Artış enflasyonun üzerinde olacak

Ekonomi

Bakan Nureddin Nebati'den heyecanlandıran açıklama: Artış enflasyonun üzerinde olacak

Nureddin Nebati, Özgür Demirtaş'ı tokat manyağı yaptı! Ne oldu, rengin soldu birader
Nureddin Nebati, Özgür Demirtaş'ı tokat manyağı yaptı! Ne oldu, rengin soldu birader

Ekonomi

Nureddin Nebati, Özgür Demirtaş'ı tokat manyağı yaptı! Ne oldu, rengin soldu birader

Nureddin Nebati, Özgür Demirtaş'ı tokat manyağı yaptı! Ne oldu, rengin soldu birader
Nureddin Nebati, Özgür Demirtaş'ı tokat manyağı yaptı! Ne oldu, rengin soldu birader

Ekonomi

Nureddin Nebati, Özgür Demirtaş'ı tokat manyağı yaptı! Ne oldu, rengin soldu birader

Bakan Nebati'den esnafa destek paketi açıklaması
Bakan Nebati'den esnafa destek paketi açıklaması

Ekonomi

Bakan Nebati'den esnafa destek paketi açıklaması

{relation id:1696638 slug:'bakan-nebatinin-cevabi-imamoglunu-dumura-ugratti'}

{relation id:1696638 slug:'bakan-nebatinin-cevabi-imamoglunu-dumura-ugratti'}

{relation id:1696587 slug:'bakan-nureddin-nebati-duyurdu-imzalar-atildi'}

{relation id:1696587 slug:'bakan-nureddin-nebati-duyurdu-imzalar-atildi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23