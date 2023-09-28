Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Financial Times’a konuştu!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide son dönemde atılan adımları ve beklentileri Financial Times’a değerlendirdi. Ekonomiyi dengelemeyi ve iç talebi yumuşatmayı amaçladıklarını ifade eden Şimşek, izlenecek politikaların değişiminde sabırlı olunması gerektiği vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi politikalarına desteğini verdiğine dikkat çeken Şimşek, “Doğru yoldayız. Güvenin yeniden sağlandığına dair güçlü kanıtlar var ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz” açıklamasını yaptı. Türkiye ekonomisinin 900 milyar dolarlık büyüklüğüne dikkat çekilen haberde, Şimşek seçimlerin ardından izlenen politikaya ilişkin, “Hali hazırda büyük ve önemli önlemler aldık” dedi.

CARİ AÇIK VURGUSU

“Ülkenen döviz rezervlerini yeniden canlandırmaya ve cari açığı azaltmaya odaklanacağız” diyen Şimşek’in öne çıkan mesajları şunları oldu: “Artan ihracat ve yatırımlar büyümeyi sürdürmenin ana faktörü olacak. Enflasyonun artmasına neden olan tüketici harcamalarına daha az bağımlı olmamız gerekiyor. Enflasyon önümüzdeki yılın ortalarına kadar geçiş aşamasında olacak. Merkez Bankası’nın politika faizi oranından daha sıkı finansal koşullar, sıkılaşma adımları nedeniyle zaten mevcut. Enflasyon beklentilerini çıpalamak için güvene ihtiyacınız var.” Şirketlerin ve bankaların dış kaynak erişimlerine de değinen Şimşek “Biz ilerleme kaydettikçe şirketlerin ve bankaların uluslararası sermaye piyasalarına erişimleri iyileşecek, bu kritik bir konu. Bu noktadan sonra işimiz daha çok kolaylaşacak” değerlendirmesini yaptı. Haberde ayrıca yeni ekonomik programın meyvelerini vermeye başladığına dair işaretlere de dikkat çekildi ve Merkez Bankası verilerine göre, Altın hariç brüt döviz rezervleri mayıs ayında 50 milyar doların altındayken, yaklaşık 73 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

KKM ÇALIŞMALARI

Mehmet Şimşek, açıklamalarında kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasını da kademeli olarak gevşetmeye çalışacaklarını söyledi. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni bir düzenlemeye imza atmıştı. TCMB, uygulama talimatında yapılan değişiklikle, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırdı. Böylece bankaların Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı. KKM toplamı son olarak 3.31 trilyon TL olarak açıklanmıştı.

PİYASADA DOLAR HAREKETLİLİĞİ

- GEÇTİĞİMİZ günlerde Kur Korumalı Mevduat (KKM) tarafında alınan yeni kararların ardından Şimşek’in güvene ve dengeye vurgu yaptığı mesajları içeride öne çıkan başlıklardan biri olurken; dün Dolar endeksindeki yükseliş dolar/TL’ye de yansıdı. Dolar/TL bankalararası piyasada 27.49 ile rekor kırdı. Dolar endeksinin 106 seviyesine kadar çıkması, Ons altını da negatif etkiledi. Bank of America, yaptığı değerlendirmede, son çeyrekte dolar/TL ’nin 30’a ulaşmasını beklediğini açıkladı.



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