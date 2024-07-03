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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi: Kilit rol oynuyor
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi: Kilit rol oynuyor

Yeniakit Publisher
2024-07-03 13:29:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi: Kilit rol oynuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlanacağını belirterek, 'Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor.' ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Haziranda dış ticaret açığının, geçici olarak, takvim etkisiyle arttığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor. Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 2,5'in altına çekmektir."

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