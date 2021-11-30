Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan büyüme açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, resmi sosyal meyde hesabından büyüme oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Resmi sosyal meyde hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir” diye konuştu.