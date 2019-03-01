Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı" dedi.
IHAAW173504-EKO/01-03-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor.01 Mart 2019 Cuma 17:40
IHAAW173504-EKO/01-03-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı" dedi.01.03.2019 17:35:04TSINNNN
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