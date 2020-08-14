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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı."

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:48:26 -
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı."
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