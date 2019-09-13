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Hazine haftaya 4 ihale yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 4 tahvil ihalesi yapılması planlanıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 14:36
Hazine haftaya 4 ihale yapacak

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Eylül Pazartesi ve 17 Eylül Salı günü 4 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Pazartesi ilk ihalede, 2 yıl (581 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede de, 5 yıl (1722 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Salı günü  ilk ihalede 13 ay (385  gün) kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. Diğer ihalede de 6 yıl (2149 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:36
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